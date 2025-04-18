تلوين 3500 بيضة بدير سانت كاترين احتفالًا بشم النسيم

جنوب سيناء – رضا السيد:

يعيش رواد دير سانت كاترين من الطائفة القبطية الأرثوذكسية أجواء احتفالية مبهجة داخل الدير، من خلال مشاركة الرهبان في الصلوات، وأداء الطقوس والعادات الخاصة بعيد الربيع "شم النسيم"، الذي يُصادف اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي.

شارك الزوّار الأجانب من الطائفة القبطية الأرثوذكسية في سلق البيض وتلوينه، بمساعدة العاملين في الدير من أبناء المدينة، تمهيدًا لتوزيعه على زوار الدير عقب الانتهاء من الصلوات والطقوس التي يؤديها الرهبان.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير مغلق ولا يستقبل الزوار خلال "أسبوع الآلام"، الذي بدأ في 16 أبريل ويستمر حتى الأحد المقبل، حيث يتفرغ الرهبان خلال هذه الفترة لإقامة الصلوات والطقوس الخاصة بهم، وذلك بحضور أقباط الطائفة الأرثوذكسية القادمين من اليونان، الذين يحرصون على زيارة الدير والاحتفال داخله، والمشاركة في تلوين البيض باستخدام ألوان صحية.

وأوضح الجبالي، في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يفتح الدير أبوابه لاستقبال ضيوفه وتلقّي التهاني من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأهالي المدينة، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حيث يتناول الرهبان وجبة الإفطار مع ضيوفهم عقب انتهاء الصلوات بعد صيام 40 يومًا، وتضم الوجبة "جبن، دقة زعتر بزيت الزيتون، خبز، بيضًا ملوّنًا".

وأكد أن إدارة الدير تستعد سنويًا للاحتفال بشم النسيم من خلال سلق وتلوين كميات كبيرة من البيض، لتوزيعها على الأطفال والمواطنين بمدينة سانت كاترين، الذين يحرصون على زيارة الدير وتقديم التهاني للرهبان بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، مشيرًا إلى أنه تم تلوين أكثر من 3500 بيضة لتوزيعها على زوار الدير من الأجانب وضيوفه من أهالي المدينة خلال الاحتفال بأعياد الربيع.