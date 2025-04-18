مطرانية بورسعيد تكثف الاستعدادات لعيد القيامة المجيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تستعد كنائس بورسعيد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء أسبوع الآلام ،حيث من المقرر أن يأتي عيد القيامة يوم الأحد المقبل 20 إبريل، بينما تقيم الكنائس القداس مساء السبت.

وأعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، في بيان لها، عن استقبال التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد في جميع الكنائس، وذلك ابتداء من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة ٩ مساءً، وذلك تقديرًا لظروف اتمام صلوات العيد ولأمور تنظيمية.

ووجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الشكر والتقدير لكل من يهنئ الكنيسة ويشاركها في تلك الأيام المباركة، مؤكدة بأن ذلك ليس بغريب على شعب مصر عامة لا سيما محافظة بورسعيد التي تضرب المثال في الأخوة والتلاحم بين قطبي الأمة في جميع المناسبات والأعياد دائما.