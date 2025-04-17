سوهاج تستضيف بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج منافسات بطولة كأس مصر لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية (رجال وسيدات) لعام 2025، والتي يستضيفها نادي الإيمان لذوي الإعاقة في الفترة من 17 إلى 20 أبريل، بمشاركة 16 فريقًا من مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية، من بينهم العميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، إلى جانب محمد أبو العجب، مسؤول شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج خلال كلمته أن استضافة هذه البطولة تُجسد دعم الدولة لفئة ذوي الهمم، مشيدًا بمبادرة "سوهاج نحو مجتمع دامج"، والتي تهدف إلى تحقيق اندماج مجتمعي حقيقي وتعزيز القدرات والإمكانات لدى أصحاب الإعاقة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل انطلاقة للتنافس الرياضي الشريف، ومؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل ما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم البطولة فرقًا من محافظات عدة، من بينها: نادي الإسماعيلي، نادي الاتحاد، نادي المستقبل بالإسكندرية، نادي السكة الحديد، نادي أسوان، نادي دمنهور، ونادي النصر بأسيوط، وسط أجواء رياضية تحفها المنافسة وروح التحدي.