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طفا على سطح المياه.. انتشال جثمان طفل من ميناء الدخيلة بالإسكندرية

08:08 م الخميس 17 أبريل 2025

جثة طفل - أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا بميناء الدخيلة البحري غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ظهور جثمان غريق بميناء الدخيلة البحري.

انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق طفل يدعى أحمد فتحي عطية، 7 سنوات، وظهور جثمانه طافيًا على سطح المياه بميناء الدخيلة.

جرى نقل جثمان الطفل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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انتشال جثمان طفل قوات الإنقاذ النهري غرق طفل في ميناء الدخيلة ميناء الدخيلة بالإسكندرية
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