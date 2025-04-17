محافظ أسيوط يسلم ماكينة خياطة لطالبة بمدرسة الأمل للصم

أسيوط ـ محمود عجمي:

في استجابة سريعة لمطلب إنساني عبّرت عنه الطالبة فاطمة محمد ربيع، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الأمل للصم بنات بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتسليم ماكينة خياطة للطالبة.

وقد أشاد رئيس الوزراء بالأعمال اليدوية التي تنفذها الطالبة من مفارش وأعمال خياطة، وأعربت الطالبة خلال الزيارة عن أملها في امتلاك ماكينة خياطة بجانب دراستها.

وجه محافظ أسيوط بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتلبية مطلب الطالبة فاطمة، حيث تم توفير أحدث ماكينة خياطة لها، بالإضافة إلى إلحاقها بدورة تدريبية على أعمال الخياطة لتطوير مهاراتها. تم تسليم الماكينة بديوان عام المحافظة بحضور ذويها، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ومروة كمال رئيس مؤسسة المروة لتنمية المجتمع.

أكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين ذوي الهمم، وتوفير كافة السبل لتنمية مهاراتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن المحافظة مستمرة في دعم الطلاب والطالبات من ذوي الهمم، وتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم ودمجهم في المجتمع.