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طعنا بعضهما.. مقتل شابين أبناء عمومة في مشاجرة بينهما بالإسكندرية

06:51 م الخميس 17 أبريل 2025

إسعاف أرشيفيو

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شابين من عائلة واحدة مصرعهما بعد مشاجرة نشبت بينهما؛ في منطقة الدخيلة غربي الإسكندرية انتهت بطعن كل منهما للآخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ عن وقوع مشاجرة بين شخصين على طريق الكورنيش بمنطقة الدخيلة وانتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص مصرع شابين أبناء عمومة، إثر خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة واشتباك حتى طعن كل منهما الآخر طعنات أودت بحياتهما.

جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم دائرة قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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