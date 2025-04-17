كانوا طالعين رحلة.. إصابة 12 طالبًا في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان اليوم الخميس، حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة صحاري، أسفر عن إصابة 12 طالبًا من مدرسة المعمارية الإعدادية بإدفو.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوات البحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطلاب المصابين كانوا في رحلة مدرسية لزيارة الأماكن الأثرية بمدينة أسوان. وجرى نقل جميع الطلاب المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.