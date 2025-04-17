إعلان

كانوا طالعين رحلة.. إصابة 12 طالبًا في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان -صور

04:33 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انقلاب ميكروباص (4)
  • عرض 4 صورة
    انقلاب ميكروباص (2)
  • عرض 4 صورة
    انقلاب ميكروباص (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان اليوم الخميس، حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة صحاري، أسفر عن إصابة 12 طالبًا من مدرسة المعمارية الإعدادية بإدفو.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوات البحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطلاب المصابين كانوا في رحلة مدرسية لزيارة الأماكن الأثرية بمدينة أسوان. وجرى نقل جميع الطلاب المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص أسوان منطقة صحاري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. خبراء وبنوك يرجحون خفض المركزي للفائدة بهذه النسب
حقيقة منع معتمرين من دخول مطار سفنكس الدولي.. بيان رسمي يكشف التفاصيل
الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم