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رئيس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة

04:21 م الخميس 17 أبريل 2025
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الأقصر- محمد محروس:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية جديدة تحت اسم "جامعة الأقصر الأهلية"، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إتاحة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم.

ومن المقرر أن يكون مقر الجامعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وتضم كليات: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

ورحبت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بقرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن "إنشاء جامعة الأقصر الأهلية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأقصر كمركز للعلم والثقافة، كما سيسهم في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد، وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات السياحة والتكنولوجيا والفنون."

وأكدت عبد الجليل أن الجامعة الجديدة ستكون إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي في مصر، وستعتمد على أحدث النظم التعليمية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

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الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء جامعة الأقصر الأهلية مدينة طيبة الجديدة
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