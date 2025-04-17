إعلان

مناطق للسباحة الآمنة وفرق إنقاذ مدربة.. شواطئ الإسماعيلية تستعد لأعياد الربيع

04:03 م الخميس 17 أبريل 2025

شواطئ الإسماعيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت لجنة المرور على الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، جولة ميدانية مكثفة لمتابعة استعدادات الشواطئ لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وترأس الجولة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، بمشاركة ممثلين من إدارة السياحة، مكتب متابعة المحافظ، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات المعنية.

شملت الجولة عددًا من الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة، منها شاطئ الفيروز، منتجع 73، شاطئ عثماسون، الملاحة، الفرنساوي، والشبان المسلمين، بهدف مراجعة إجراءات السلامة والوقاية، وضمان جاهزية الخدمات قبل بدء احتفالات المواطنين.

وأكد أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بالمحافظة ومقرر اللجنة، أنه تم توزيع تعليمات موحّدة لاشتراطات الأمن والسلامة على جميع الشواطئ، مع وضع خطة متكاملة بالتعاون مع شركة الغوص والإنقاذ، تتضمن تحديد مناطق السباحة الآمنة، توفير فرق إنقاذ مدربة، تركيب لافتات إرشادية وتحذيرية، وتكثيف الرقابة خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة ميدانية يوم شم النسيم؛ للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر الخدمات الطبية وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة، وتدريب العاملين على التعامل السريع مع أي حالات طارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسماعيلية مناطق للسباحة الآمنة فرق إنقاذ أعياد الربيع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
15 ألف جنيه مكافأة للأوائل.. انطلاق محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالأقصر

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن القبول لامتحانات مسابقة 20 ألف معلم مساعد إنجليزي
ما مصير الشهادة مرتفعة العائد 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار المركزي اليوم؟
بعد شكاوى تعطل الإفراج عن سيارات مغتربين.. المالية والجمارك: هذا هو الحل