مناطق للسباحة الآمنة وفرق إنقاذ مدربة.. شواطئ الإسماعيلية تستعد لأعياد الربيع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت لجنة المرور على الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، جولة ميدانية مكثفة لمتابعة استعدادات الشواطئ لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وترأس الجولة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، بمشاركة ممثلين من إدارة السياحة، مكتب متابعة المحافظ، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات المعنية.

شملت الجولة عددًا من الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة، منها شاطئ الفيروز، منتجع 73، شاطئ عثماسون، الملاحة، الفرنساوي، والشبان المسلمين، بهدف مراجعة إجراءات السلامة والوقاية، وضمان جاهزية الخدمات قبل بدء احتفالات المواطنين.

وأكد أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بالمحافظة ومقرر اللجنة، أنه تم توزيع تعليمات موحّدة لاشتراطات الأمن والسلامة على جميع الشواطئ، مع وضع خطة متكاملة بالتعاون مع شركة الغوص والإنقاذ، تتضمن تحديد مناطق السباحة الآمنة، توفير فرق إنقاذ مدربة، تركيب لافتات إرشادية وتحذيرية، وتكثيف الرقابة خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة ميدانية يوم شم النسيم؛ للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر الخدمات الطبية وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة، وتدريب العاملين على التعامل السريع مع أي حالات طارئة.