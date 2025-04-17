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الشقة تفحمت.. الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على حريق في بورسعيد - صور

03:59 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    حريق في بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، على حريق اندلع داخل وحدة سكنية بعقار في شارع الجزائر بمدينة بورفؤاد.

تلقت إدارة الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بعقار في شارع الجزائر بمدينة بورفؤاد، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنتا من السيطرة عليه واخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار، وتم إخلاء العقار من جميع السكان كإجراء احترازي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث، كما أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة.

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