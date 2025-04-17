من 45 دولة.. ملكات جمال العالم يستكشفن كنوز مكتبة الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس؛ ملكات جمال العالم المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "إيكو إيجيبت" من 45 دولة.

جاء ذلك في إطار حملة تنشيط السياحة التي تتضمن جولات في محافظات الجمهورية؛ برعاية وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية.



زار وفد ملكات جمال العالم قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، وتعرفن على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.



وفى نهاية الجولة أكدت المتسابقات على حرصهن على نقل ملامح الثقافة والحضارة والتراث المصري إلى العالم أجمع.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية اعتادت استقبال المشاركات في مسابقة ملكة جمال البيئة في السنوات الأخيرة في إطار جولاتهن الهادفة إلى الترويج للسياحة في مصر.