الكنز المحظور.. ضبط 600 كيلو من "خيار البحر" داخل مخزن بالسويس

السويس- حسام الدين احمد:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في السويس، اليوم الخميس، 600 كيلو من خيار البحر المحظور صيده، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة عرب المعمل بدائرة قسم شرطة فيصل.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين برئاسة العميد شريف خالد تفيد أن أشخاصًا يجمعون خيار البحر من مناطق متفرقة من ساحل خليج السويس، وتخزينه تمهيدا لبيعه بسعر مرتفع، وعقب التأكد من صحة المعلومات خرجت حملة شارك فيها مباحث التموين وأخصائيو الطب البيطرى وقسم شرطة فيصل.

وأسفرت عمليات الفحص والتفتيش داخل المخزن عن ضبط الكمية المشار إليها، من خيار البحر مختلف الأحجام والأنواع، وهو حيوان بحري يعمل على تنقية المياه في البيئة البحرية، ومحظور صيده لتأثير ذلك على الأعداد الموجودة منه، فضلا عن الإضرار بالبيئة البحرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط صاحب المخزن ومصادرة الخيار المضبوط.

وقال مصدر مسؤول، إن الكمية المضبوطة يتجاوز سعرها مليون جنيه مصري، حيث يباع خيار البحر بسعر مرتفع سواء كان مجففًا أو مجمدًا بعد صيده، ويستخدم كمنشط ومقوي للجسم، حيث يزداد الطلب عليه في أسواق آسيا ويقبل على شرائه بالعملة الصعبة العمالة الآسيوية الموجودة في السويس.