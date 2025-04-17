قرار جديد من جنح المنصورة في محاكمة لاعب الأهلي إمام عاشور

الدقهلية - رامي محمود:

قررت جنح المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تأجيل نظر قضية اتهام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بسب وقذف أحد مشجعي نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر موقع فيسبوك، إلى جلسة 22 مايو المقبل، وذلك بعد إحالة القضية إلى المحكمة من نيابة السنبلاوين لعدم اختصاص محكمة الجنح.

كان شاب يدعى "محمد أ.س" المقيم بمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، قد تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وشهدت القضية عدة مراحل فقد رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلى النيابة العامة.

عقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم في غياب اللاعب.

ودفع محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفًا يثبت اعتداء المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.