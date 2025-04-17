في "أولاد خلف" بسوهاج.. أسرة لاعب الزمالك الراحل تعلن موعد جنازته - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت أسرة سعد محمد، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موعد تشييع جثمانه في مسقط رأسه بنجع موسى بناحية قرية أولاد خلف التابعة لمركز ومدينة دارالسلام شرقي محافظة سوهاج.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر مباشرة بمسجد عائلته، ثم دفن جثمانه بمقابر العائلة بذات الناحية، وتحولت قرية أولاد خلف إلى سرادق عزاء منذ وصول خبر وفاته.

ويجرى نقل جثمان لاعب الزمالك السابق من محافظة القاهرة إلى قريته ومسقط رأسه بمحافظة سوهاج، إذ أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام بالقاهرة.

ولفظ سعد محمد لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، وتردده على مراكز ومعاهد الأورام المختلفة.

واكتشف سعد محمد، إصابته بسرطان الدم بالصدفة في عام 2018، أثناء إجرائه فحوصات طبية استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وسعد محمد، من مواليد عام 2000 بقرية أولاد خلف التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، وكان يلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم وأصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022 ثم أصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

وفي 11 أغسطس عام 2023 بعد إصابته بمرض السرطان للمرة الثانية نشر اللاعب الراحل وصية مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعاطف معها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة سوهاج وخاصة مركز ومدينة دار السلام مسقط رأس الراحل إلى سرادق عزاء، حزنًا على وفاة لاعب نادي الزمالك سعد محمد.