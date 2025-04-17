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التحفظ على 175 طن صلصة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

12:18 م الخميس 17 أبريل 2025

حملة تموينية ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين البحيرة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومديرية الصحة، والطب البيطري حملة مكبرة على ثلاجات ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملة ضبط 175 طنًا من صلصة الطماطم مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة النوبارية، لا تحمل أية بيانات تعريفية أو علامات تجارية، وتفتقر لمعلومات الإنتاج وتاريخ الصلاحية.

تحفظت الحملة على على كامل الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن المخالفة.

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