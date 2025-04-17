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بحكم المحكمة.. هدم عقار آيل للسقوط في الإسكندرية -صور

11:48 ص الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    هدم عقار قديم في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي الجمرك في الإسكندرية، عقار قديم مكون من 4 طوابق، آيل للسقوط، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالهدم لخطورته الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كان قاضي محكمة الأمور المستعجلة أصدر قرار بهدم العقار رقم 11 حارى الخولي، والصادر له قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لخطورته على السكان المارة.

وقال محمد صلاح، رئيس حي الجمرك، إن العقار مكون من طابق 4 طوابق، بناء قديم، خالي من السكان، آيل للسقوط تمثل خطورة شديدة تهدد الأرواح والممتلكات والعقارات المجاورة.

وأشار إلى انتقال مسئولي الإدارات الهندسية والمشروعات والإزالة وضباط قسم شرطة المنشية إلى موقع العقار المشار إليه، وجاري إزالته بالكامل حتى سطح الأرض.

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الإسكندرية محكمة الأمور المستعجلة العقارات
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