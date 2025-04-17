بعد مشادته مع نائب محافظ سوهاج.. اللواء علاء عبد الجابر يتولى مسؤولية جديدة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة أسيوط، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت قرارًا بنقل اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام سوهاج السابق، للعمل في منصب إداري بمحافظة أسيوط.

وأكد المصدر أنه فور تنفيذ قرار وزيرة التنمية المحلية، أصدر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بتولي اللواء علاء عبد الجابر مهام الإشراف العام على المواقف؛ ونفى المصدر ما تم تداوله بشأن تعيين اللواء علاء عبد الجابر مستشارًا فنيًا للمحافظ لشئون محافظة أسيوط.

وأضاف المصدر أن القرار جاء على خلفية صدور قرار الدكتورة منال عوض بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة الجمعة الماضية، بعد تلقي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.