مصرع مسن وإصابة 12 في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي مسن مصرعه، وأصيب 12 شخصا، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الفيوم القديم، بالقرب من قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "عربة كارتة يجرها حمار" بطريق الفيوم القديم بالقرب من قرية دنديل التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طه عبد الكريم أحمد، 60 عامًا، وإصابة ١٢ شخصا آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة.