بدأ بصالة 10.. مصدر بحي شرق الإسكندرية يكشف سبب حريق مصنع الملابس

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف مصدر بحي شرق الإسكندرية تفاصيل نشوب حريق، مساء اليوم الأربعاء، بمصنع ملابس بطريق الإسكندرية الزراعي، مؤكدًا إصابة 14 عاملة باختناق، وتقديم الإسعافات الأولية لعدد آخر.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع بصالة رقم 10 بالطابق الثالث بالمصنع، بسبب ماس كهربائي، مؤكدًا إحالة الواقعة إلى الإدارة الهندسية بالحي للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمصنع بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات إطفاء و9 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بالطابق الثالث، مما أسفر عن إصابة 14 عاملة باختناق، جرى نقل 11 مصابة إلى مستشفى جمال حمادة، و3 أخريات إلى مستشفى الجمهورية العام، لتلقي العلاج اللازم وتقديم الإسعافات الأولية لعدد آخر.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي المصنع، وتواصل الأدلة الجنائية عملها لتحديد أسباب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.