مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة مسرعة، على طريق الجيش، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخص، على طريق الجيش بالقرب من نفق بياض العرب، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.