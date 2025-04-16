محافظ بورسعيد يهاجم شركة النظافة: أطنان من القمامة في حي الشرق - فيديو

بورسعيد - طارق الرفاعي:

هاجم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مسئولي شركة النظافة، اليوم الأربعاء، بسبب وجود سلبيات عديدة في مستوى أداء الشركة، مما نتج عنه حالة من الاستياء بين المواطنين وشكاوى عديدة من أبناء بورسعيد من الانخفاض الملحوظ في مستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة منذ التعاقد مع الشركة البريطانية للنظافة.

وأكد المحافظ، خلال حديثه مع أحد مسئولي الشركة أثناء جولته على أحياء المحافظة لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن الشركة لم تضع صندوق قمامة واحد في الشوارع، كما لم تستكمل منظومة الجمع المنزلي بكافة أحياء بورسعيد.

ورد مسئول الشركة قائلًا: "الفكرة إن ثقافة الشعب هنا عاوزة توعية، ولن نغير الوضع في يوم وليلة، وهناك مناطق نجح بها الجمع المنزلي"، فقاطعه المحافظ قائلًا: "المواطنون يشتكون على الميديا من وجود أطنان من القمامة في حي الشرق - أرقى أحياء بورسعيد - وأنا موجود على أرض الواقع الآن وهناك قمامة".