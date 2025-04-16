غياب جماعي.. إحالة العاملين بمركز شباب طوسون في الإسكندرية للتحقيق (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة جميع العاملين بمركز شباب طوسون إلى التحقيق، بعد زيارة مفاجئة اليوم، كشفت عن غيابهم الكامل، ماعدا موظفة خدمة عامة واحدة.

وأكدت "الشريف" حرصها على تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في كافة المراكز لتقديم أنشطة تخدم جميع الفئات العمرية.

وأجرت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية جولة موسعة شملت عددًا من مراكز الشباب بالمحافظة، منها مراكز الحرية، الأنفوشي، طوسون، وأبو قير، في أحياء الجمرك ووسط والمنتزه، ضمن الجولات التفقدية الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب في الإسكندرية.

رافق "الشريف" خلال الجولة، لجنة موسعة ضمت وكيل المديرية للشباب، ومديري عموم إدارات الشباب والرياضة، ومديري إدارات الطلائع وإعداد القادة والعلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى معاوني مدير المديرية.

بدأت الجولة بزيارة مركز شباب الحرية، حيث تفقدت عددًا من المنشآت داخل المركز، منها حمام السباحة المُنشأ بنظام حق الانتفاع، وملعب كرة القدم، والمبنى الإداري، وصالة الجيم، وحلبة المصارعة، وأشادت "الشريف" بمستوى التنظيم والنظافة وانتظام العاملين بالمركز.

وتضمنت الجولة مركز شباب الأنفوشي، حيث تفقدت الملاعب المختلفة، والمبنى الإداري، ومحطة الطاقة الشمسية التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي، في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة المتجددة.

كما شملت الزيارة حديقة الأطفال من ذوي الهمم، التي أُنشئت بالتعاون مع نادي الروتاري، بالإضافة إلى المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بالشراكة مع منظمة اليونيسف، التي تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة منذ الصغر.

وتضمنت الجولة زيارة المدينة الشبابية بأبو قير، حيث بحثت تنفيذ عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، وتفقدت منطقة الألعاب الترفيهية والملاعب، وخلال زيارتها لمركز شباب أبو قير، شددت "الشريف" على ضرورة الإسراع في تطبيق ضوابط الرعاية الصحية لأعضاء المركز.

واختتمت وكيل الوزارة جولتها بزيارة مركز شباب طوسون، حيث لم يتواجد سوى موظفة خدمة عامة واحدة، وقررت إحالة جميع العاملين بالمركز إلى التحقيق، مشددة على أهمية فرض الانضباط الإداري وتحسين الأداء الوظيفي.

وأعربت "الشريف" عن تقديرها للمستوى المتميز في مراكز شباب الأنفوشي، الحرية، وأبو قير، ووجهت الشكر للعاملين بها على جهودهم الواضحة في تقديم خدمات متميزة وبيئة مناسبة للشباب والنشء.

وأوضحت أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية مراكز الشباب لتنظيم الفعاليات الكبرى والمشروعات القومية التي تستضيفها محافظة الإسكندرية على مدار العام، بالإضافة إلى توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.