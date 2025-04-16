محافظ المنيا يلتقي وفد البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية لمتابعة عدد من المشروعات

المنيا-جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد البنك الدولي و مسئولى المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لوزارة التنمية المحلية، في إطار متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولى من خلال القرض المقدم للمحافظة، وفي مقدمتها مشروع الموقف الإقليمي ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري ومحطة مياه المنطقة الصناعية.

يأتي اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة أعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يستهدف تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق طفرة في الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة، ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.

واستعرض المحافظ مع وفد البنك وممثلي برنامج تنمية الصعيد مراحل الإنجاز فى تنفيذ الموقف الاقليمي و إجراءات السلامة و الصحة المهنية و الأمن الصناعي و الاعتبارات البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع ، مشيداً بالالتزام الكامل من خلال الجهة المنفذة، كما استعرض تطوير سوق الحبشي الذى يُعد مشروعاً خدمياً وتنموياً متكاملاً، يُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.

كما ناقش اللقاء دعم جهود تطوير المنطقة الصناعية لجعلها أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة، وتوفير بنية تحتية ملائمة تواكب التطورات الحديثة وتدعم المستثمرين، تماشياً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال إنشاء محطة مياه مرشحة بالمنطقة الصناعية ممولة من البنك الدولى.

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، مشيداً برؤية المحافظ في تطوير المشروعات الحيوية، مؤكدين أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية تعد من أولويات تنفيذ أي مشروع، مشيرين إلى اتفاقهم الكامل مع أهمية تطوير سوق الحبشي لتحقيق معايير الأمان والسلامة.

واستعرض نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدداً من المشروعات الجارية ونسب تنفيذها، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

كما شمل برنامج الزيارة تفقد عدة مشروعات منها: الموقع المقترح لمحطة مياه المنطقة الصناعية، الموقف الإقليمي، سوق الحبشي، وسوق ماقوسة الحضاري، حيث التقى الوفد بالتجار واستمع إلى آرائهم، الذين بدورهم أعربوا عن رضاهم بنقلهم إلى السوق الجديد .

حضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب برنامج تنمية الصعيد ومدير وحدة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، وأمل فلتس، خبيرة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، والمهندس ميسرة شمس الدين، خبير الاعتبارات البيئية بالبنك الدولي، ومديحة عفيفي، استشاري التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، والدكتور حسام يونس، مدير مكون التنافسية بمكتب تنسيق البرنامج، والمهندس أحمد عمر، مدير مكون متابعة التنفيذ، والمهندس محمود زينهم، أخصائي السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مدير وحدة التنفيذ المحلية وأعضاء الوحدة بمحافظة المنيا.