السجن 15 سنة لأب و3 من أبنائه بتهمة القتل والشروع في القتل بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مواطن وثلاثة من أبنائه بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، بعد إدانتهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر، وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2024 عندما أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 4 وهم "أحمد.ح.ع" و"محمد ح.ع" و"إيهاب.ح.ع" و"حمدي.ع"، المحبوسين على ذمة قضية تم اتهامهم فيها بقتل المجني عليه أحمد عبد المنعم عبد الفتاح مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة وأدوات "أسلحة بيضاء وشومة ومطواة" وطعنوه وانهالوا عليه بالضرب حتى أحدثوا ما به من إصابات أودت بحياته.

من جانبهم شرعوا في قتل المجني عليه حسام أحمد عبد المنعم عبدالفتاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن استخدموا أسلحة بيضاء وأدوات وأصابوه بها بإصابات كادت تودي بحياته، فيما أحدثوا إصابات عمدا في كلا من المجني عليهما محمود محمد عبد المنعم وسعيد محمد عبد المنعم ما أدى إلى عجزهما عن الحركة وأفادت التقارير الطبية بأن حالتهما الصحية تستدعي علاج أكثر من 20 يوما.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن لكلا من المتهمين في قتل مواطن والشروع في قتل آخر وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة.