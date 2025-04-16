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جثتان و10 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم "كوم بلاج" بالبحيرة

04:58 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    حادث مروع بالبحيرة
  • عرض 3 صورة
    حادث مروع بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

حصل مصراوي على قائمة بأسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل اليوم الأربعاء، على طريق كوم بلاج التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة، والذي أسفر عن مصرع 2 وإصابة 10 آخرين.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من، "شروق احمد الحلواني" 23 عاما، وشخص آخر مجهول الهوية 55 عاما، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب كلا من، "مصطفى محمد العقبي" 30 عاما، مصاب بجرح بالرأس، "محمود محمد العقبي" 32 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقيرة، "علاء رزق رمضان" 40 عاما، مصاب باشتباه كسر بالحوض، "السيد محمد رمضان" 49 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق، "بدرى السيد السيد" 41 عاما، مصاب بجرح بالرأس وكدمات وسحجات، "حسن على بالط" 55 عاما، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، "احمد السيد حبيبه" 37 عاما، مصاب بجرح بالرأس، "شروق ادهم الحلوانى" 40 عاما، مصاب بكسور بالساقين، وشخص مجهول الهوية 50 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق، وطفل مجهول الهوية 7 سنوات، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وجار إزالة آثار الحادث من الطريق.

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البحيرة ضحايا حادث تصادم مستشفى إدكو المركزي
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