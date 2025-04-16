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مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في حادث على الصحراوي الغربي بقنا

04:33 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام الشركة اليابانية، على الطريق الصحراوي الغربي مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز الوقف.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين جاءت أسماؤهم كالآتي : عبدالحكيم عبدالراضي، 35 عامًا، ودولت حمادي محمد حسن، 50 سنة من نجع حمادي، وثنية ثابت همام، 52 سنة، الأقصر، سهير حسن محمد، 40 عامًا، الأقصر.

تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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