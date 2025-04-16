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غموض في القيصرية.. جثة "دينا" تظهر بعد يومين من الاختفاء وآثار تعذيب تثير الرعب بالمحلة

03:16 م الأربعاء 16 أبريل 2025

أرشيفية- جثة

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الغربية- مروة شاهين:

عثر أهالي قرية القيصرية بمركز مدينة المحلة الكبرى، على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، بعد اختفائها لمدة يومين، داخل منزلها، في ظروف غامضة وبها آثار تعذيب متفرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز المحلة الكبري يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، بعد اختفائها لمدة يومين، داخل منزلها بقرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وبها آثار تعذيب.

انتقلت الجهات الأمنية إلي محل البلاغ وتبين أن الجثة لقاصر تدعى "دينا طارق، تبلغ من العمر 17 عاما، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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قرية القيصرية الغربية مدينة المحلة الكبرى
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