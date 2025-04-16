إطلاق تقنية العلاج الإشعاعي بالحركة الدقيقة بمستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر عن استحداث تقنية حديثة في مجال العلاج الإشعاعي، تعرف بـ"العلاج الإشعاعي بالحركة الدقيقة"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم مرضى السرطان في محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن التقنية الجديدة تتيح تقديم علاج إشعاعي أكثر دقة وفعالية، حيث يُصمم البرنامج العلاجي خصيصًا وفقًا لحالة كل مريض، مما يرفع من معدلات الشفاء ويقلل من الآثار الجانبية.

وأضاف أن المستشفى نجحت في استقدام هذه التكنولوجيا المتقدمة التي تتيح استهداف الأورام بدقة عالية، الأمر الذي يساهم في تقليص مدة العلاج وتحسين فرص الشفاء للمرضى.

ومن جانبه، أشاد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المستشفى، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد طفرة ملحوظة في تقنيات العلاج الإشعاعي لخدمة مرضى السرطان في صعيد مصر.