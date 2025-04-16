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العثور على جثة رضيعة داخل صندوق قمامة بقنا

02:25 م الأربعاء 16 أبريل 2025

جثة طفل ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهدت مدينة قنا، اليوم، واقعة مأساوية بعدما عثر عدد من الأهالي على جثة طفلة رضيعة ملقاة داخل صندوق قمامة.

وعقب إبلاغ الأهالي، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان، فيما جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث بدأت في فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع العثور على الجثة، لتحديد هوية من ألقى بها، ومعرفة تفاصيل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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العثور على جثة رضيعة صندوق قمامة قنا
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