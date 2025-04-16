السعر حسب النقاوة.. بدء توريد القمح لصوامع ومطاحن أسوان- فيديو وصور

أسوان – إيهاب عمران:

انطلق موسم توريد محصول القمح المحلى بأسوان، كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية، نظرا لاعتبار أسوان أول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها وفقاً لطبيعة الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة بها، ومن المتوقع توريد 350 ألف طن من القمح هذا العام

وقال المهندس مصطفى سعد مدير صومعة أسوان، إن الصومعة سعتها التخزينية 6 آلاف طن، وأننا نقوم يوميا بتطهير مواقع الصومعة قبل وبعد استلام الأقماح، ولدينا لجنة مكونة من 5 أشخاص تشرف على عمليات التوريد، وبمجرد وصول السيارة نقوم بوزنها بحمولتها، ثم تدخل الى لجنة الفرز لتحديد درجة نقاوة القمح، ثم تقوم بتفريغ حمولتها ونقوم بوزن السيارة فارغة، ويحسب فرق الوزن هو كمية القمح الموردة من المزارعين .

وأضاف: نقدم جميع التسهيلات للموردين، وإنهاء الاجراءات بسهولة ويسر، ونقوم بتسليم المورد ثمن القمح خلال 48 ساعة من التوريد، ويتم احتساب السعر حسب درجة النقاوة.