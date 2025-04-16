رئيس الوزراء يوقع على كرة لأحد الأطفال خلال زيارة معسكر "القرش" للشباب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إطار جولته الميدانية اليوم بمحافظة الإسماعيلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب معسكر "القرش"، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي الشباب والنشء اهتمامًا بالغًا، باعتبارهم عماد الوطن وقوته الدافعة نحو المستقبل، لافتًا إلى حجم الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مدبولي أن هذه المنشآت تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال توفير بيئة متكاملة، صحية وثقافية وبدنية، تُمكن ملايين الشباب من صقل مواهبهم، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية، وتعزيز قدراتهم لخدمة وطنهم.

بدوره، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير المنشآت الرياضية هو جزء أساسي من تحقيق رؤية مصر 2030، باعتبار الرياضة أداة تنموية مؤثرة تدعم التنمية البشرية، وتمكين الشباب والمرأة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وربط العمل التنموي بالمجتمع. وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف بحلول عام 2030 الوصول إلى شبكة من المنشآت المطورة وفق أعلى المعايير، منوهًا بالتوسع الكبير الذي حققته الوزارة بإدخال خدماتها إلى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة القرى والمناطق الريفية، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد وزير الشباب أهمية المعسكرات الشبابية مثل “معسكر القرش”، التي تستضيف أنشطة توعوية وثقافية ورياضية على مدار العام، كما تمثل فرصة لتعريف الشباب بمختلف محافظات مصر، وتعميق قيم الانتماء لديهم.

في سياق متصل، أعرب اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن اعتزازه بالمستوى المتميز للمنشآت والخدمات داخل “معسكر القرش”، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية للبنية الرياضية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الإسماعيلية تفتح ذراعيها لاستقبال الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية المتنوعة، خاصة في ظل اختيارها عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025، بما يتزامن مع تنظيم العديد من الأنشطة على مدار العام.

وخلال الجولة التفقدية، استعرض الدكتور أشرف صبحي أمام رئيس الوزراء ومرافقيه أعمال التطوير التي شهدها “معسكر القرش”، حيث شاهد الحضور عرضًا تقديميًا وفعاليات فنية من النشء والشباب المشاركين. وشملت الجولة الميدانية تفقد الملعب الرئيسي، وملعب البادل، والملعب الخماسي، وحمامات السباحة، والفندق، وأجنحة الإقامة، وقاعة الطعام، وعدد من مكونات المعسكر.

وأوضح وزير الشباب أن “معسكر القرش” يقام على مساحة 39 ألف متر مربع، وتكفلت وزارة الشباب والرياضة بتطويره بالكامل. وقد تضمنت أعمال التطوير إنشاء ملعب كرة قدم قانوني بنجيل صناعي ومدرجات، وملعب خماسي، وملعبي بادل وتنس، إلى جانب مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة نصف أوليمبي وآخر للأطفال، وصالة لياقة بدنية بأحدث الأجهزة. كما شهد المعسكر إقامة قاعة مؤتمرات لكبار الزوار تتسع لـ 200 فرد، وقاعة محاضرات لـ 40 فردًا، وأخرى لورش العمل تتسع لـ 65 فردًا.

وأشار الوزير إلى تجهيز المعسكر بمطعم فندقي يسع 100 فرد، ومطبخ حديث، ومغسلة مجهزة، ومبنى فندقي يضم 55 غرفة بمستويات استخدام مختلفة، وأجنحة لاستضافة الأفراد ومتحدي الإعاقة، ومساحات خضراء مزودة بشبكات ري متطورة.

في لفتة إنسانية، استجاب رئيس الوزراء لأحد الأطفال المشاركين بالمعسكر ووقع له على كرة قدم، معربًا عن سعادته بممارسة النشء والشباب للرياضة، مؤكدًا لهم أن الرياضة لا تبني الأجساد فقط بل تشكل العقول أيضًا.

كما استمع رئيس الوزراء لعرض من شباب المعسكر حول برنامج “حماية جيل”، والذي يهدف إلى تنشئة جيل قوي وغرس القيم، حيث أوضح المشاركون أنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في عدد من القرى، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وبناء جيل واعٍ. ووجه الشباب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الدائمة للشباب والرياضة.

في ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التطوير والمعايير المتبعة في تجهيز “معسكر القرش”، مؤكدًا أن مثل هذه المنشآت تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، وتدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع صحي ومتوازن