لزيارة معالم عروس المتوسط.. وصول 1000 سائح أجنبي لميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية MS Zuiderdam على متنها 1761 راكبًا من بينهم 1011 سائحًا أجنبيًا، فضلًا عن طاقم الخدمة.

كان في استقبال السفينة على رصيف محطة الركاب البحرية عدد من قيادات الميناء ووزارة السياحة والهيئتين العامة والإقليمية لتنشيط السياحة، فضلًا عن الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة ترفع علم هولندا وقادمة من مالطا، مشيرًا إلى أنه مقرر أن تغادر إلى ميناء كوسيداسي التركي عقب جولتهم بالإسكندرية.

وأشار بريقع، إلى أنه جرى استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في الإسكندرية ضمن جولتهم بموانئ البحر المتوسط.

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية حرصت على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها والمتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة أعدت حفل استقبال للسفينة والسائحين يضم عروض فنية، فضلًا عن تقديم هدايا تذكارية، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.