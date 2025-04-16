بالصور- الأقصر تواصل حملات النظافة بمحيط طريق الكباش استعدادًا لاستقبال السائحين

الأقصر- محمد محروس:

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، عن استمرار حملات النظافة المكثفة بمحيط مسار طريق الكباش، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وذلك بالتنسيق مع الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري أمام الزائرين.

وشملت الحملة، التي استمرت لأكثر من أسبوعين، أعمال رفع المخلفات وتقليم النخيل والأشجار بطول الطريق، بداية من معبد الأقصر وحتى منطقة نجع أبو عصبة.

وشارك في الحملة حاتم جابر، سكرتير عام مجلس المدينة، والمهندس جبريل حسان، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وهدية ثابت، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع، وأسفرت الجهود عن رفع نحو 25 طنًا من القمامة ومخلفات الزراعة وتقليم الأشجار.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال غسيل الشوارع الرئيسية من مخلفات روث الخيول، مؤكدًا استمرار الحملات الدورية لضبط أصحاب عربات الحنطور وإلزامهم باستخدام "حفاضات الخيول" ومنع إلقاء الروث أو الحشائش بالطرقات، إلى جانب الوقوف في الأماكن المخصصة لهم، بما يضمن السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

كما شدد الشرابي على ضرورة استمرار رفع القمامة أولًا بأول، موجهًا رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة بالعمل خلال الورديات المحددة، لمنع تراكم المخلفات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.