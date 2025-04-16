مصرع طالب وإصابة صديقه في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب صديقه بكسور وجروح متفرقة بالجسد في حادث انقلاب دراجة بخارية، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صالح عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب دراجة بخارية ووجود متوفى ومصاب دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو أحمد ح س ا م 20 عامًا طالب اختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة صديقه "مرافقه" المدعو "خالد. ح"، 19 عامًا، طالب، باشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى خاص بسوهاج.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.