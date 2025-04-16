حريق في مخزن قطع غيار سيارات بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في بدروم عقار، يستخدم مخزن لقطاع غيار وإكسسوارات السيارات بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق ببدروم عقار دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق ببدروم عقار يستغل مخزن قطع غيار وإكسسوارات السيارات ملك المدعو "علاء. ع"، 45 عامًا، تاجر.

وجرى الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات المخزن.

أفاد مالك المخزن بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.