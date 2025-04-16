تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 10 سفن تجارية لتداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و680 شاحنة و370 سيارة، كما سجلت الموانئ وصول وسفر 2280 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت حركة 5000 طن بضائع، 351 شاحنة و345 سيارة فيما شملت حركة الصادرات اليوم الأربعاء 8000 طن بضائع، 329 شاحنة و25 سيارة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE2 وعلى متنها 280 سيارة بوزن 560 طن قادمة من جدة، وتغادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس متجهة إلى ميناء ضبا.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا وأمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وسينا، كما تم تداول 2600 طن بضائع ، 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للثلاث سفن وهي آيلة وعمان والحسين.