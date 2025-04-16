تحت شعار عفا الله عما سلف.. محافظ القليوبية يترأس ندوة توعوية عن مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ندوة توعوية حول الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تحت شعار "عفا الله عمّا سلف"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار استراتيجية الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الامتثال في القطاعات الحديثة، لا سيما الأنشطة الرقمية.

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب، من بينهم الدكتور سيد صقر نائب رئيس المصلحة، والسيد حماد رئيس منطقة ضرائب القليوبية، إلى جانب رؤساء القطاعات والمأموريات، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

وفي كلمته، أشاد محافظ القليوبية بمبادرات مصلحة الضرائب وحرصها على بناء علاقة شراكة مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا أهمية هذه الندوات في ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتيسير اندماج الأنشطة التجارية ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

من جانبها، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب أن هذه الندوة تمثّل الانطلاقة الأولى لحزمة من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الحزمة الحالية تشمل القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، وأن الدولة بصدد طرح حزم إضافية تُعالج كافة التحديات التي تواجه الممولين.

وأضافت أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية المرتبطة بالضرائب، عبر تبني فكر حديث يُعزز الاستقرار الضريبي ويدعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية تسجيل الأنشطة الرقمية والامتثال للتشريعات الجديدة للاستفادة من الحوافز المتاحة.

وتطرقت الندوة إلى أبرز الحوافز المخصصة للمسجلين وغير المسجلين على حد سواء، وأهمية الامتثال في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث قُدم شرح تفصيلي للإجراءات العملية التي يجب اتباعها للانضمام إلى المنظومة، مع التركيز على الشفافية وتقديم نصائح عملية لتسهيل التسجيل والتعامل الضريبي.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من المشاركين، الذين طرحوا عددًا من التساؤلات حول آليات التطبيق العملي للتيسيرات، معربين عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع الوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي المصري.