قنا تحتضن الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، على مسرح قصر ثقافة قنا، والتي تُقام هذا العام تكريمًا للفنانة الراحلة الدكتورة عايدة علام، وتحمل شعار "المسرح... مقاومة"، احتفاءً بالمسرح الفلسطيني، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن المحافظ جهود القيادة السياسية في دعم الثقافة والفنون، مشيدًا بمبادرات وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الوطنية، ودور المهرجان في نشر الوعي وبناء الإنسان. وأعرب عن سعادته باحتضان محافظة قنا لهذا الحدث الثقافي الدولي للمرة الثالثة، مؤكدًا أن الفعاليات تسهم في دعم المواهب الشابة ونشر القيم الإيجابية في قرى ونجوع المحافظة.

من جهته، أكد الناقد هيثم الهواري، رئيس المهرجان، أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 17 عرضًا مسرحيًا من دول عربية وأجنبية، من خلال مسابقات "العروض الرسمية" و"الشارع فوبيا"، إلى جانب عروض مسرح الطفل وفنون الحكي، مشيرًا إلى إزالة كافة التحديات التي واجهت تنظيم الدورة.

كما أشار الهواري إلى إصدار 11 كتابًا بعضها يُنشر إلكترونيًا دوليًا لأول مرة، وتنظيم 5 ورش تدريبية متخصصة تشمل التمثيل، التأليف، التسويق المسرحي، المكياج، والسينوغرافيا، إلى جانب تقديم عرض حكائي يومي بعنوان "حكاوي فلسطينية".

وشهد الافتتاح تقديم أوبريت غنائي استعراضي من إخراج أحمد السيد، أعقبه تكريم نخبة من رموز المسرح العربي، من بينهم الفنان أحمد الشافعي، الفنان خليل العلي، المخرج محمد الشوالي، والفنان قاسم إسطنبولي.

كما افتتح محافظ قنا معرضًا للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية، ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة عدد من الحرفيين المحليين.