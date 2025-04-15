"اجري وحصن".. حملات توعية للمزارعين بكفر الشيخ لمكافحة الحمى القلاعية (صور)

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إطلاق سلسلة من الندوات الإرشادية للمزارعين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتوعية بأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت شعار "اجري وحصن"، ضمن خطة استباقية لرفع الوعي البيطري وتعزيز إجراءات التحصين.

وتأتي هذه الندوات بناءً على توجيهات اللواء د. علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات د. علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، وبدعم من د. ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف د. فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، ود. صبحي عمار، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

وتولت فرق الإرشاد البيطري، التي ضمت الطبيبات البيطريات تغريد صقر، إيمان عبد المالك، دعاء عبد الحي، سمر دغدغ، مي عيسى، غادة عفيفي، عبير أشرف، وأميرة عبدالوهاب، تنظيم الندوات وتقديم المعلومات للمزارعين.

وأوضح د. فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن الندوات ركزت على التعريف بأعراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وطرق الوقاية والتحصين، إلى جانب التوعية بسلامة اللحوم، وكيفية التعرف على ذبائح العوارض وأشكال الأختام الرسمية، بما يسهم في رفع وعي المربين وضمان سلامة الغذاء.

وأكد استمرار جهود الإرشاد البيطري في دعم التوعية المجتمعية، للحفاظ على الصحة العامة وتحسين معدلات الاستجابة للتحصين البيطري في جميع أنحاء المحافظة.