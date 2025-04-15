رصاصة طائشة تُصيب طفلة في مشاجرة بين شقيقين بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام بطلق ناري طائش، جراء مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين شقيقين في قرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة طفلة تُدعى "ح." بطلق ناري.

وتبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين والد الطفلة وشقيقه، ما أدى إلى إصابة الطفلة برصاصة طائشة خلال تبادل إطلاق النار. وجرى نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.