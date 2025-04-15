انطلاق مؤتمر السياحة والتراث بالأقصر بمشاركة دولية واسعة (صور)

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث، والذي يُعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2025، بتنظيم مؤسسة "مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار"، وبالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة، والمفوضية الأوروبية للسياحة، تزامنًا مع احتفالات منظمة اليونسكو بـ"اليوم العالمي للتراث".

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، أبرزهم اللواء أ.ح د. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لمواقع التراث العالمي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور عبد الله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وخبراء السياحة والتراث من مصر والدول العربية والأجنبية.

وأكدت الدكتورة سهير قنديل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات علمية قابلة للتطبيق تخدم التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص المؤسسة على دعم البحث العلمي والتعاون الدولي في هذا المجال.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل تتناول موضوعات متعددة، منها: السياحة الثقافية، الأمن الغذائي، التحول الأخضر، الذكاء الاصطناعي في السياحة، والحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية.

من جانبه، شدد محمد عثمان، أمين عام المؤتمر، على مكانة الأقصر كأحد أبرز المعالم التاريخية عالميًا، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير بنيتها السياحية، بينما أشار الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إلى أهمية المؤتمر في تعزيز دور السياحة كرافد اقتصادي رئيسي عالميًا.

كما أعلن محافظ الأقصر عن استعداد المحافظة لدعم تنظيم المؤتمر سنويًا، داعيًا إلى المشاركة في احتفالية "تتويج الأقصر عاصمة عالمية للثقافة والتراث" في 17 أبريل بمعبد الأقصر.

وأكدت د. سها بهجت، مستشار وزير السياحة، ود. نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة، على أهمية استثمار التراث في دعم السياحة المستدامة، مشيرتين إلى دور التكنولوجيا والحوار الثقافي في صون الهوية الثقافية.