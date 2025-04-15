ضبط نحو طن من الأسماك واللحوم الفاسدة بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – إسلام عمار:

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تفتيش موسعة اليوم الثلاثاء بمراكز بيلا وكفر الشيخ وفوه، أسفرت عن ضبط 938 كيلوجرامًا من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أثناء طرحها للبيع في الأسواق.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال وكيل الوزارة، والدكتور شعبان مغنم مدير المجازر والصحة العامة، والدكتور ماجد يونس مدير إدارة المجازر.

وشارك في الحملة مسؤولون من الإدارات البيطرية، بالتعاون مع الدكتور عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، ورجب نايل مدير حماية المستهلك، حيث جرى المرور على منافذ بيع اللحوم والأسماك والثلاجات والسوبر ماركت.

وأسفرت الحملة كذلك عن ضبط كميات إضافية من اللحوم الفاسدة، شملت 2 كيلو كبدة مجمدة، 7 كيلو لحم مفروم مجهول المصدر، و43 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.