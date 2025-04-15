25 ألف فدان.. تموين بالإسكندرية تعلن بدء موسم توريد القمح المحلي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء؛ عن جاهزيتها الكاملة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2025، الذي يبدأ في 15 أبريل الجاري.

25 ألف فدان

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 25 ألف فدان؛ وفق ما أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

إجراءات مكثفة لضمان موسم ناجح

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي إن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير موسم التوريد بنجاح، حيث تم اختيار مواقع تخزين مناسبة تشمل الصوامع والبناكر لتأمين أفضل ظروف لتخزين القمح المحلي، المُلقب بـ"الذهب الأصفر"، والذي يمثل بداية موسم الخير للمزارعين المصريين.

وأضاف أنه شُكلت خمس لجان رئيسية بالمحافظة، تضم كل منها خمسة أعضاء من جهات مختلفة، بما في ذلك التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة، ويهدف هذا التنسيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة لاستلام المحصول.

وأشار "القلش" إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية لمتابعة عمليات التوريد، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، مع الحرص على متابعة الأعمال بشكل مستمر.

محصول استراتيجي

من جانبه أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن القمح يُعتبر من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، كما يُمثل عنصرًا حيويًا في التجارة الدولية التي تؤثر على الأسواق والسياسات والاقتصاديات العالمية.

وأضاف أنه في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي، تُولي الدولة أهمية خاصة للتوسع في زراعة القمح باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين وسائل الحصاد والتداول والتخزين والطحن.

وأوضح أن وزارة التموين أعنلت زيادة سعر شراء القمح من المزارعين هذا العام، حيث بلغ سعر الأردب (150 كجم) بدرجة نقاوة 23.5 حوالي 2200 جنيه، بينما سُعر الأردب بدرجة نقاوة 23 بـ2150 جنيهًا، وبدرجة نقاوة 22.5 بـ2100 جنيه.

جولات ميدانية واجتماعات مكثفة

في سياق التحضيرات، أجرى وكيل الوزارة، يرافقه فريق من معاونيه ورئيسة قسم صيانة الحبوب، جولات ميدانية تفقد خلالها الصوامع والبناكر التي تم ترشيحها لاستقبال القمح، للتأكد من جاهزيتها.

كما عُقدت اجتماعات مكثفة مع اللجان المشكّلة لاستلام المحصول لضمان الالتزام بمعايير الوزارة، كما تم الاجتماع مع كبار الموردين والتجار لتحفيزهم على زيادة الكميات المورّدة، والاستماع إلى أي تحديات واجهتهم في المواسم السابقة لتجاوزها.