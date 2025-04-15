الدقهلية تُطلق منظومة الإبلاغ الفوري لنتائج التحاليل الحرجة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بدء تفعيل منظومة الإبلاغ الفوري المباشر بنتائج التحاليل الحرجة والطارئة في المستشفيات، وذلك بهدف تسريع تدخل الفرق الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية، في أول تجربة من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، بمشاركة رؤساء أقسام المعامل بالمستشفيات، وبحضور الدكتور أحمد الدمرداش، مدير إدارة المعامل، تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة مؤشرات الأداء وتعزيز خطط التطوير.

وأكد الاجتماع على أهمية المنظومة الجديدة في دعم سرعة اتخاذ القرار الطبي، من خلال إخطار الأقسام المختصة وإدارة المستشفى بنتائج التحاليل الحرجة فور صدورها. كما ناقش الحضور احتياجات المعامل وآليات تحسين الأداء، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل الطب العلاجي على ضرورة توفير الكيماويات والمستلزمات الخاصة بكافة أنواع التحاليل، إلى جانب الالتزام بأعمال معايرة وصيانة أجهزة المعامل بشكل دوري، بما يضمن استدامة كفاءة الأداء المعملي.