الوادي الجديد تبدأ موسم توريد القمح المحلي (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وسط استعدادات واسعة النطاق لضمان انسيابية عمليات التوريد وتعزيز دور القمح كمحصول استراتيجي في ملف الأمن الغذائي.

وأشارت المحافظة، في بيان رسمي، إلى اعتماد أسعار جديدة لتوريد القمح من المزارعين هذا العام، حيث بلغ سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة شكّلت خمس لجان متخصصة من قطاعات التموين والزراعة وسلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة التوريد على مدار الساعة والعمل على إزالة أي عقبات محتملة.

كما أعلنت المحافظة بدء موسم الحصاد في مختلف المناطق المنزرعة، بإجمالي مساحة بلغت 343,112 فدانًا، منها 203,089.18 فدان بشرق العوينات، تليها منطقة الفرافرة بمساحة 77,812 فدانًا. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بحصر الزمام المنزرع واعتماد الحصر النهائي لمحصول القمح، في ظل التوسعات الزراعية الملحوظة التي تشهدها المحافظة خلال موسم 2024 / 2025.