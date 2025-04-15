إعلان

الفريق أسامة ربيع يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارته السنوية لمصر (صور)

09:00 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الملك احمد فؤاد الثاني وولي العهد في رحلة بحرية بقناة السويس
  • عرض 6 صورة
    الملك أحمد فواد الثاني يوقع في دفتر الزيارات
  • عرض 6 صورة
    زيارة الملك احمد فؤاد الثاني لمتحف قناة السويس
  • عرض 6 صورة
    الملك احمد فواد الثاني وولي العهد خلال زيارة هيئة قناة السويس
  • عرض 6 صورة
    الملك أحمد فواد الثاني في رحلة بحرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، يرافقه ولي العهد الأمير محمد علي، خلال زيارتهم اليوم الثلاثاء إلى مارينا يخوت قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ورحب رئيس الهيئة بالملك والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لحرصه على زيارة قناة السويس ومتابعة مشروعاتها ضمن زيارته السنوية لمصر.

وأكد الفريق ربيع التزام الهيئة بدعم وتنشيط السياحة البحرية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستثنائي للقناة، في إطار جهود الدولة المصرية لتشجيع سياحة اليخوت. ولفت إلى أن مشروعي مارينا يخوت قناة السويس ومتحف القناة يُجسدان تطلعات الدولة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الملك أحمد فؤاد الثاني عن سعادته بزيارة القناة، واصفًا إياها بأنها ركيزة أساسية في التاريخ المصري وممر دولي بالغ الأهمية لحركة التجارة العالمية. وأشاد بالمشروعات المتطورة التي تشهدها القناة، وبمتحف قناة السويس الذي يوثق تاريخها منذ نشأتها.

وشملت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلتها جولة تفقدية داخل المتحف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الملك أحمد فؤاد الثاني زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني لمصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)
دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي