الفريق أسامة ربيع يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارته السنوية لمصر (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، يرافقه ولي العهد الأمير محمد علي، خلال زيارتهم اليوم الثلاثاء إلى مارينا يخوت قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ورحب رئيس الهيئة بالملك والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لحرصه على زيارة قناة السويس ومتابعة مشروعاتها ضمن زيارته السنوية لمصر.

وأكد الفريق ربيع التزام الهيئة بدعم وتنشيط السياحة البحرية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستثنائي للقناة، في إطار جهود الدولة المصرية لتشجيع سياحة اليخوت. ولفت إلى أن مشروعي مارينا يخوت قناة السويس ومتحف القناة يُجسدان تطلعات الدولة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الملك أحمد فؤاد الثاني عن سعادته بزيارة القناة، واصفًا إياها بأنها ركيزة أساسية في التاريخ المصري وممر دولي بالغ الأهمية لحركة التجارة العالمية. وأشاد بالمشروعات المتطورة التي تشهدها القناة، وبمتحف قناة السويس الذي يوثق تاريخها منذ نشأتها.

وشملت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلتها جولة تفقدية داخل المتحف.