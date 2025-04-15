بالأسماء.. جثة و3 مصابين في تصادم سيارة بدراجة بخارية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على طريق قرية قليشان الرابط بين إيتاى البارود وكوم حمادة في محافظة البحيرة.

انتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة أحمد صبرى عبد الحميد الديب، 19 عاما، وإصابة كل من:- محمود هانى أبو يوسف، 12 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه نزيف بالبطن و اشتباه ما بعد الارتجاج، حسام إسماعيل فريج، 16 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر و اشتباه كسر بالذراع الأيمن، صبرى محمد عبد الحميد الديب، 55 عاما، فاقد للوعى ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.