السجن 10 سنوات لشاب هدد فتاة بنشر صور خادشة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، المتهم بتهديد فتاة في نجع حمادي بالسجن 10 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى أكتوبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حسام.ع.ا، تهمة تهديد المجني عليها ع.م.ن ، كتابة بإفشاء أمور خادشة خاصة بها، وهي صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب دفع مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تعمد وازعاج المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن انتهك المتهم حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بعد أن قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 24525 لسنة 2024 ، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4790 لسنة 2024 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.