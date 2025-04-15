بعد تبخير جميع المواقع التخزينية.. بدء موسم توريد محصول القمح في الأقصر

الأقصر - محمد محروس

انطلق، اليوم الثلاثاء، موسم توريد القمح المحلي بمحافظة الأقصر، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لاستقبال المحصول في المواقع التخزينية المعتمدة، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن عمليات التوريد بدأت رسميًا صباح اليوم، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن التوريد يتم بشكل اختياري من المزارعين وفقًا للأسعار المعلنة، والتي جاءت على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيها لدرجة نظافة 23 قيراط، 2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط.



وأوضح "صلاح" أن إجمالي السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة تبلغ 34 ألف طن، موزعة على عدة مواقع تشمل: 23 ألف طن ببنكر إسنا، و5 آلاف طن بشونة إسنا، و5 آلاف طن بشونة أرمنت، وألف طن بصومعة أرمنت.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وتبخير جميع المواقع التخزينية لاستقبال القمح وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول.

كما تم تشكيل لجان الاستلام في كافة نقاط التخزين، وتضم ممثلين عن مديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والجهة المسوقة (أمين الموقع)، بالإضافة إلى ممثل من الجمعية القبانية أو وزّان معتمد، ومندوب عن البورصة السلعية.

ويأتي انطلاق موسم التوريد في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين، من خلال توفير منافذ مضمونة لاستلام المحصول المحلي بأسعار محفزة.