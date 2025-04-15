محافظ المنيا يزور مدرسة النيل المصرية الدولية ويشارك في مبادرة "معًا ضد السرطان"

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية، في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة .

واستهل المحافظ جولته بمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب وطالبات المدرسة الذين اصطفوا لاستقباله ثم تفقد بعض الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم ى مشاركتهم ومدى تفاعلهم مع المعلمين لافتاً إلى أهمية المشاركة والنقاش ولغة الحوار والفهم متمنياً لهم التفوق والنجاح.

وخلال الجولة تفقد المحافظ معامل الحاسب الآلي ومعمل العلوم، والمكتبة والفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بمشاركة المعلمين والأطفال مشيداً بالعروض الرياضية والفنية التي قدمها الأطفال والطلاب بالمدرسة.

أكد المحافظ استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بها والاطمئنان على انتظام الدراسة، مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وحث الطلاب على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والمنظومة التعليمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما شهد كدواني خلال تفقده لأقسام المدرسة تجربة عملية للطلاب من داخل المعمل البيولوجي لقياس نسبة السكر بعدد من الأطعمة وذلك سعياً نحو تغذية صحية سليمة، وكذلك طرق التدريس التفاعلية عن طريق المحاكاة لأحد الدروس بالمنهج خارج الفصل والتي تستهدف مشاركة الطلاب بشكل أكثر فعالية مما يساعد على رفع معدل الكفاءة وتنفيذ أكبر قدر من مخرجات التعلُم المقصودة .

من جانبها، أوضحت أماني الفار العضو المنتدب أن مدارس النيل جاءت بمبادرة رئاسية منذ عام 2009 وتمنح شهادة النيل المصرية الدولية وهى أول شهادة مصرية يمكن حاملها من الالتحاق بالجامعات الخارجية والداخلية ( الحكومية ـ الاهلية - الخاصة )، مشيرة إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى مدارس النيل المصرية مع الاهتمام بمحافظات الصعيد، مؤكدة أنه من المخطط أن يتم إنشاء فرع اخر لمدارس النيل الدولية بمحافظة المنيا، لافتةً إلى أن البطل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية بمدارس النيل هو المُعلم، ويتم تلقيه العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع القدرات والمهارات التعليمية والتربوية .

وأشار عماد العجان إلى دور المدارس في خدمة المجتمع، موضحا أن نظام النيل التعليمي الدولي يسعى لبناء شخصية الإنسان المصري المعاصر والحفاظ على الهوية المصرية من خلال مناهج دولية وفق أحدث المعايير العالمية.

واختتم المحافظ زيارته للمدرسة بالمشاركة فى ندوة تعريفية حول مبادرة " معاً ضد السرطان" تحت شعار "لست وحدك" والتى بدأت فعاليتها الأول من فبراير وتستمر حتى 30 يونيو 2025 ضمن جهود مدارس النيل لنشر التوعية فى كل مدراسها بالعوامل المؤدية للسرطان و كيفية الوقاية منه، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول انجازات المدرسة على مدار العام الدراسي الحالي وتكريم عدد من الكوادر المتميزة تقديرًا لمساهمتهم في دعم الأنشطة التعليمية والمجتمعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمحافظة للنهوض بالمنظومة التربوية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة رشا المهدى عضو مجلس شيوخ، والدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، عماد عبد الرحمن العجان، مدير عام مدارس النيل الدولية، صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مستشفى الأورام ولفيف من أساتذة المدرسة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن مدارس النيل المصرية تأسست عام 2010 بهدف تقديم خدمة تعليمية دولية بأسعار مخفضة، وتديرها حالياً شركة مصر للإدارة التعليمية من خلال 14 فرعاً على مستوى الجمهورية، تحت إشراف ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، بما يضمن اعتماد شهاداتها محليًا ودوليًا.